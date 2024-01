Südamlik kiri ⟩ Libedaga kukkunud pensionär tänab abistajaid: Te olite kui inglid!

7. jaanuar, karge päikseline talvepäev, 18 külmakraadi. Rahvakalendri järgi on nuudipäev. Ilmateade lubas, et ilm hakkab soojenema. Viisin kuuse õue lumehange, seal ka teda ilus vaadata. Kütsin ülemise korruse ahjud ja tõin juba puud tuppa – selline see pensionäri elukorraldus juba on. Ma otsustasin ühe talvise jalutuskäigu ette võtta, et nautida seda päikeselist karget ilma.