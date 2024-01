Silvia Paluoja ⟩ Trikoloori lehvides haarame muinasjutu järele

Näärikuu eelviimane päev pole eesti kirjanduse päevaks valitud juhuslikult, see on rahvuskirjaniku ja kultuurifilosoofi Anton Hansen Tammsaare sünnikuupäev. Tema suurromaan „Tõde ja õigus” on raputanud põlvkondi ega ole inimsuhete peeglina aegunud kapitalistliku realismi ja uusaususe ajastulgi. Tipuks romaani esimese osa järgi Tanel Toomi režissööri käe all kinosaalidesse jõudnud mängufilm „Tõde ja õigus”, mis kandis koduvabariigi 100 aasta juubeli märki.