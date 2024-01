Toomla sõnutsi on pidude kunstilised toimkonnad viimasel paarikümnel aastal teinud palju eeltööd just selle nimel, millest pidu kõneleb, millised on alusväärtused ja juured, millest iga pidu oma näo saab. Seekord on teema “Iseoma”. Kunstiline toimkond on üle poolteise aasta koos käinud ja valmima hakkavad juba laulikud ja õppematerjalgi. Varasemast teistmoodi ülesehitusega pidu ootab ees eelkõige tantsupeolisi.