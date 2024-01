Galerii ⟩ Noored laskurid olid Eesti esivõistlustel paremate seas

Naisjuunioride võistlusel oli parim pärnakas Marta Pauliine Mihkelson, kes teenis 601,2 silmaga 27 konkurendi seas 11. koha. Võistkondlikus arvestuses said Pärnumaa laskurklubi esindajad viienda koha.

Pärnakate treener Toomas Juksaar ütles, et poisid on kõvasti harjutanud ja medalitele jõudmine on tubli töö tulemus.