Video ja galerii ⟩ Endla dramaturg ja valgusala juht astusid raamatukogus üles luule-DJdena

“Luuledisko on kusagilt laenatud sõna. Oleme lihtsalt väga rõõmsad, et me mõlemad oleme kogunud vinüülplaate ja ega meil ole suurt kellegi teisega kui omavahel sellest rääkida,” tõdes Kilusk. Vinüülplaate kogub nende kolmaski kolleeg, teatri loominguline juht Ingomar Vihmar, aga need on seotud muusikaga.