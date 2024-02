Päästeliit hoiatab: Elektriseadmed on salajane tuleoht

Päästeliidu kommunikatsioonijuhi Hendrik Tali sõnutsi on elektriseadmete puhul oluline nende seisukord, vanus ja paigutus. Ta tõi näite ühest suvilapõlengust eelmisel talvel: suvekodus käidi harva ja ainult külmkapp oli vooluvõrku ühendatud. See töötas ööpäev ringi niiskes ja külmas, ent selle ümber polnud jäetud küllalt vaba ruumi. Ühel päeval oli kümme aastat vana masin tules ja süütas ka suvila.

Tali märkis, et eriti ohtlikud on seadmed, kus saavad kokku vesi ja elekter, näiteks pesu- ja nõudepesumasin. "Seal on niiske keskkond ja mootori töötamise ajal tekib kondensaat," sõnas ta. Nende seadmete juhtmeid ei pea iga kord seinast välja tõmbama, kuid tuleb veenduda, et seade on õigesti paigaldatud. Kindlasti tuleks masinat kontrollida, kui see hakkab imelikku häält tegema.