Peeter Tali ⟩ Rail Baltic ei asenda Via Balticat. Mõlemat on vaja

Õnnetuseks oleme iseendaga tegeldes kaotanud lubamatult palju aega ja meie maismaaühendused põhjast lõunasse jätavad pehmelt öeldes soovida. See on suur julgeolekurisk. Euroopa raudteede kaarti vaadates tuleb kurvameelsus peale, sest Eesti, Läti ja Leedu näivad tühermaana, Euroopa rööpmelaiusega (1435 millimeetrit) moodsat kiiraudteed siin ei ole. Pigem kitsas maantee Via Baltica (E67/T4) on tõeline kannatuste rada isegi paljunäinud poolakatest rekameestele.