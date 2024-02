Kihnu noorte pillilood Maria Michelsoni juhendamisel kuulatud, päästis jutuotsa lahti muuseumi juhataja Maie Aav, kes jagas elukogemust ka kohaliku kooli õpilastele. "Laulusalm ütleb, et eluteele võib anda meile uut jõudu ka mälestus, Kihnu koolis on teil täna uurimistöö kaitsmine. See on seesama jälje jätmine ning tean, et õpilased teevadki Kihnu teemal uurimustöid, mis on tänuväärne tegu," rääkis Aav ja andis siis jutuotsa üle Mare Mätasele.