GALERII ⟩ Vinge võit tõstis Pärnu korvpallimeeskonna play-off‘i kursile

“Nii on hea mängida, kui kõik viskavad sisse,” tõdes Post mängujärgses intervjuus. “Eriti Robert, kes läks nii kuumaks, et mul oli vaja vaid teda otsida ja ta ladus kõik sisse.”

Mängujuhi sõnutsi on Pärnu meeskond saanud nüüd piisavalt kaua koos harjutada, sestap loevad mehed üksteist hästi. Võitu üheksa punktiga panustanud Jonatski on andnud lisakäigu.

“Ervins tunneb liigat ja mängijaid, ta sulandus kiiresti sisse – musta töö vend, kes käib lauas ja on täpselt selline mees, kes meil puudu oli. Kompott on nüüd koos,” kiitis Post, kelle sõnutsi on tiimil kõrged sihid. “Tuleb neljamänguline kodukohtumiste seeria, kus miinimumeesmärk on neljast neli. Täna alustasime hästi ja suutsime lõpuni hoida.”