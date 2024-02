GALERII ⟩ Pärnumaale toodi kahepäevase etteteatamisega nii Euroopa kui maailmameistrivõistlused

“Siis vaadati sealseid jää- ja ilmaolusid – jää oli hea, aga tuult prognoositi vähe. Nii otsustati Eesti ja Valgeranna kasuks,” keris suurvõistluste üks korraldajatest, Pärnu jahtklubi kommodoor ja Eesti jääpurjetamise liidu president Alari Akermann ajaratta reedesse, mil maarjamaalased said rohelise tule.

Tõele au andes uuriti jää- ja tuuleolusid nädala jooksul üle kogu Euroopa, ent leiti, et Valgerannas peaksid need kõige sobivamad olema – niisiis kukkusid tiitlivõistlused pärnumaalaste sülle kahepäevase etteteatamisega.

Kuidas on see võimalik, et nii lühikese ajaga saadi võistluste korraldamiseks vajalik tavaar ja näiteks sportlaste jääsuksud Valgeranda?