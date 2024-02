Pildid ⟩ Pärnakas pälvis Ilon Wiklandi kunstikonkursil auhinnalise koha

Konkurss toimus kümnendat korda. See on ellu kutsutud eesmärgiga innustada noori kunstiõpilasi nende loomerännaku alguses. Noortel tuli esitada üks töö vabalt valitud teemal ning vähemalt kaks illustratsiooni. Seekord anti konkursil osalejatele ülesandeks teha illustratsioonid eesti rahvajutule “Kullalaev” raamatust “Õnneliku inimese särk. Eesti rahvajutud”, mille on koostanud ja ümber jutustanud Piret Päär.

Konkursi võitis 15aastane Mirtel Maasikas, kes õpib Rocca al Mare Koolis ja Sally Stuudios. Maasika puhul mainis žürii, et tegemist on väga andeka noore kunstnikuga, kes on oma detailirohketes töödes suutnud oskuslikult kokku sulatada erinevaid stiililahendusi. Rahvajutu kujutamine kaasaegse pildikeele abil mõjub põnevalt ja värskelt.

Teise koha pälvis 18aastane Triinu-Liis Urgard Kohila Gümnaasiumist. Tema juhendaja on Anu Roosild. Urgard jäi žüriile silma väga hea joonistamisoskuse poolest. Tema tööd on põnevalt detailirohked ja väga hea koloriidiga. Oskuslikult on edasi antud karakterite emotsioone.

17aastane Mirel Kallas paistis silma väga osavalt detailide ja fooni kokku sidumises. Foto: Laura Eichhorst

Kolmanda koha pälvis 17aastane Mirel Kallas Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist, kes 2022. aastal võitis sama konkursi. Kallas paistis silma väga osavalt detailide ja fooni kokku sidumises. Ootamatud rakursid mõjuvad vaatajaile väga põnevalt.

Konkursi 1000 euro suurune auhinnafond otsustati seekord jagada kolme esikoha vahel võrdselt. Lisaks sai laureaat Eesti lastekirjanduse keskuse poolt välja pandud Anne Linnamäe originaaltöö.

14aastane Robi Mäepere sai ära märgitud, sest erinevate käekirjadega tööd tõid esile tema paljutõotavad stiiliotsingud. Sümpaatselt ja huviäratavalt mõjus kompositsiooniline võte paigutada lugu ühele pildile. Tema juhendaja on Aide Leit-Lepmets.







Žüriiliikmete Tea Tammelaane, Viive Noore, Krista Kumbergi, Karin Mägi, Triin Soone, Katrin Ehrlichi ja Urmas Viigi sõnul on noored kunstnikud väga andekad ja läbi aastate on konkursi tase olnud rõõmustavalt kõrge. Seetõttu ei ole lõplikku valikut kunagi väga lihtne teha. Seekord esitas konkursile oma tööd 51 noort kunstnikku. Osalejaid oli üle kogu Eesti – Arukülast, Haapsalust, Kohilast, Koselt, Kuressaarest, Lasilast, Maardust, Orissaarest, Pärnust, Põlvast, Sauelt, Tallinnast, Tartust, Viljandist.

Traditsiooniliselt avatakse Iloni Imedemaal koos konkursi tulemuste välja kuulutamisega ka näitus parimatest töödest.