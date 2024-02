Tiimipealiku eksimus maailma suurimal kestuskrossil nurjas Kevin Saare võimaluse unistus täita

Le Touquet on kahtlemata üks maailma suurimaid ja populaarsemaid kestussõite. Quad’e oli rajal üle 400 ja kaherattaliste sõidus oli stardis 1300 masinat. Peale selle on pealtvaatajaid nii palju, et kui tahta midagi näha, pead mitu tundi varem raja ääres valmis olema ja kohta kinni hoidma. Eelmise aasta statistika põhjal oli publikut üle 500 000. Kogu melu linnas nädala jooksul on väga eriline ja ongi peamine põhjus, miks see nii võistlejaid kui ka pealtvaatajaid köidab. Olgugi et enamik inimesi ei näegi rahvamassi tõttu sõitu, minnakse ikkagi kohale. Rada on rannale ehitatud vaid selleks võistluseks ja on 13 kilomeetrit pikk: sellest kuus kilomeetrit on üks pikk sirge ranna ääres.