Teenetemärgiga pärjatud treener: Oleme pidanud sopastel väljakutel leidma oma tee

“Jaanus! Jaanus! Jaanus!” hõikavad väikesed elevil jalkafännid, kui nende treener Jaanus Getreu staadioni kõrval kulgevat teed pidi trenni sammub või väntab. Just see, et lapsed on õhinaga asja kallal, näitab Getreule, et pärast 30 aastat ei ole veel käes aeg armastatud ametist loobuda. Pühendunud jalgpallitreeneri panus lastesse ja Eesti elu paremaks muutmisse on näha kaugele. Eesti Vabariigi president Alar Karis annab Getreule teenetemärgi.