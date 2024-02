Toomas Kuuda ⟩ Heaolu algab majandusest

Tundub, et sellises kitsikuses nagu praegu pole riik varem olnud. Ei jätku õpetajate palkadeks, samuti ootavad oma palgatõusu politseinikud, päästjad, näitlejad ja veel paljud riigipalgalised. Raha napib maanteede ehituseks, kahtluse all on tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkus.