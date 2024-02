Kolumn ⟩ Saamahimuline kalk mõrvar või hoopis süütu ohver?

juhtumit, kui allikad andsid mulle mõista, et koerapidajalt ma kindlasti kommentaari ei saa. Ta on ühiskonnast isoleeritud, öeldi napisõnaliselt. Et samal ajal hakkas politsei Viluveres seoses Maie kadumisega läbiotsimisi tegema, ei läinud kaua, et 1+1 kokku liita. Sellest ajast olen juhtumil silma peal hoidnud ja pöialt hoidnud, et kõik süüdlased teenitud karistuse saaksid.