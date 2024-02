Selgitati välja Eesti kauneimad raamatud

"Võiks isegi öelda, et mõni raamat ei peagi tingimata nii kaunis olema, aga olgu peale, kui raamatu kujundaja nõnda soovib, või täpsemalt: teisiti ei saa, sest vajadus luua midagi kordumatut, uut ja isikupärast pole looja kontrollida," tõdes Korp.

Korp avaldas veel, et konkursile saabus raamatuid veidi vähem kui varasematel aastatel, kuid kirjastusi, kes oma teoseid võistlusele saadavad, oli silmanähtavalt rohkem. "Mida see nähtus tähendab, jäägu majandusanalüütikute selgitada: kui mitu raamatut peab üks kirjastus välja andma, et end ära majandada … Ehk piisabki ühest," mõtiskles hindaja.