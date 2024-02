Maailma ühe suurema, kui mitte suurima aia eest kannab hoolt Anu Nurmesalu. Pärnu linn laiub 858 ruutkilomeetril ja just nõnda suur on linnaaedniku tööpõld.

Juba lapsest saati aiatöödega sina peal olnud Nurmesalul ei pane hoomamatu suurusega “kuningriik” kätt värisema. Hoopis vastupidi, linnaaedniku silm läheb särama, kui jutt tüürib suvepealinna parkidele ja tulpidele. On ju tema see, kelle eestvedamisel on Pärnus viimastel aastatel pandud mulda ligemale 60 000 lillesibulat, mis kevadel õide puhkenuna pilku püüavad ja on võib-olla aidanud lahendada mõnegi suhteprobleemi.