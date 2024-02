6 põhjust küünlakuul looduses matkata

3. Ei mingeid sääski!

Ehkki suur osa lugejatest ootab ilmselt juba suve, käib sellega kaasas alati nuhtlus, mis meenub ikka siis, kui esimene pinin kõrva ääres pihta hakkab. «Meie loodus on juba selline, et soojal ajal ilmuvad matkalistele seltsiks sääsed, parmud, kärbsed,» noogutab Neljandik. «On inimesi, kes nendega rohkem hädas, näiteks tekib sääsehammustustest kergemini allergiline reaktsioon. Veebruaris pole aga sääskede ega muude tüütute putukatega muret.» Puugiohtki on pea olematu, ehkki väidetakse, et pehmema talve korral võivat nad veebruaris juba ringi liikuda. Samal ajal on neil talverõivastes matkajate puhul tunduvalt keerulisem leida see lapike paljast ihu, millest kinni hakata.

4. Loomad näitavad elumärki

Metsade vahel elades ja töötades on Neljandik kohanud väga erinevaid karvaseid ja sulelisi. Mets ei ole, teadagi, loomaaed või safaripark ja inimest tajudes-haistes hoiab mõistlik metsaelukas eemale, aga tasa liikudes võib hea õnne kohal kedagi trehvata. Suurem on võimalus just talvisel ajal, kui lumi näitab loomade liikumisteed. «Lumele jäetud jälgede abil saab metsaellu sisse elada. Esiteks tasub teada, kes need jäljed maha jättis. Jälgede määramiseks on mitu äppi, mida võib proovida. Tõsi, saadud info ei pruugi alati õige olla. Kui ikka tulemuseks annab, et siin kõndis jaaguar, tasub sellesse kahtlevalt suhtuda,» muigab teabejuht. «Peale jalajälgede on hea lume abil avastada, kus on olnud mõnus pikutada, kus puukoort näkitseda, kus on läinud liigikaaslasega ütlemiseks. Kogenud loodusetundja loeb jälgedest palju välja ja vahel õnnestub mõnd looma silmatagi.»