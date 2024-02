Pärnu linnagaleriis kunstnike majas veebruari keskpaigani avatud näitus “Ujudes oma südame alt läbi” on kahe naiskunstniku rännak enda sisemaailma, kohtumine iseendaga ja teineteisega. Suhe iseendaga on teekond, mis ei lõpe kunagi. Kuidas luua kontakt iseendaga? Mis peitub meie alateadvuse sügavustes? Kas enda avamine on julgus või nõrkus?