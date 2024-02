Kui “omal ajal” tuli Tikkerbär sisetingimustes ujumises näiteks 1976. aasta Nõukogude Liidu juunioride meistriks ja püstitas kokku 24 Eesti rekordit, siis kuidas sai alguse tema külmas vees pingutamise karjäär? “Eks see ole Bruno ja Henri süü!” naeris 41 aastat tagasi suvepealinna kolinud ja sest ajast peale siinsetele noortele ujumiskunsti õpetav Tikkerbär. “Kui mina õpetasin neid ujuma, siis nemad andsid mulle külmas vees ujumise pisiku. See oli 2010. aastal, kui Bruno tuli viiekordseks maailmameistriks. Mõtlesin: tahan ka!” Nüüd on möödas 14 aastat ja Tikkerbär on käinud kõikidel MMidel: 2012. aastal Jūrmalas, 2014. Rovaniemis, 2016. Tjumenis, 2018. Tallinnas, 2020. ja 2023. Bledis. Mitmekordne maailmameister te siis olete? Tšempion vajus mõttesse ja raalis välja, et see number on 19.