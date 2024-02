Sadama korvpallimeeskonna tasuta võidumäng tõi spordihalli rekordpubliku

Lõpunumbrid 83:79 vormistas Troy Barnies vabavisetest ja võimas publik aplodeeris pakutu eest korvpallureile seistes.



“Suured tänud publikule, nii on lahe sporti teha: annaks vaid jumal, et selliseid mänge tuleks veel ja nii palju rahvast leiaks tee saali,” kommenteeris mängujärgses intervjuus publikunumbrit peatreener Gert Kullamäe. “Meeskonnana me ei suutnud seda hästi ära kasutada: me teadsime, et Liepājal on teine mäng järjest ja nad ei tee nii kehva mängu kui eile Keila vastu. Saime juba 18ga ette, aga sealt edasi me ei vajutanud. Kirjutasin veel käe peale pluss 11 (avamäng kaotati kümnega, M. P.) ja mul oli plaan poistele seda viimasel minutil öelda, et vajame sellist võitu. Aga tänu jumalale, et me selle mängu üldse võitsime.”