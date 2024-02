Viimane nädal on taas esitlenud talve eri palesid: alates krõbedatest öödest, lõpetades jäävihmaga, mis keskkonna hetkega jääkoorikuga katab. Enam jääb mulle meelde aga üks värvirohke päikeseloojang, mil pea kohal tüürivast pilvest ka õrnu helbeid puistas. Kohati suisa nõnda palju, et valge katte said nii õlad, kott ja kaameragi.