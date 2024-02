Pärnu jääpurjetajad tõestasid kodustel tiitlivõistlustel, et kuuluvad maailma eliiti

Poolakate kannul

Miks need poolakad siis nii head on? Mitmekordne Eesti parim purjetaja ja tiitlivõistluste medalist Elise Umb, kes juhendab nüüd suvepealinnas noori, selgitas, et Poola on suur riik ja juba ajalooliselt on neil jääpurjetamises kõva taustsüsteem. "Neil on nii sportlasi kui võimalusi rohkem kui meil – Eesti on niigi tublit tööd teinud, et meil on nii palju esiotsa sõitjaid. Natuke läheb veel aega, kuniks meie noorem põlvkond ka etteotsa tõuseb – igatahes oleme teel poolakate poole," arvas mullune Eesti parim purjetamistreener. Pärnakatest olid täiskasvanute seas kõrges mängus kaks jääpurjetajat: Rasmus Maalinna noosiks jäi MMi kaheksas ja EMi seitsmes koht. Mihkel Kosk oli vastavalt kümnes ja 12.