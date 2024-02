Te olete paaridega pikalt tegelnud. Milline on Eestis tüüpiline paarisuhe?

Argipäev suhtes on tulvil kohustusi ja paljuski suheldakse üksteisega logistilistel teemadel, esitatakse nõudmisi. Mis kellelgi on vaja ära teha? Kuhu on vaja minna? Mis süüa teha? Kes lapsed viib ja toob? Isiklikumatel, päris teemadel ei ole aega rääkida. Eriti siis, kui peres on lapsed.