Linnagalerii kutsub Euroopa kultuuripealinna suveks Pärnusse

2024. aastaks kandideeris Pärnu linnagalerii mõlemasse galeriisse kokku 88 näituseprojekti, millest komisjon valis välja 22 ehk neljandiku. Võrdluseks: mullu oli taotlejaid ligemale 60 ja sündis 25 näitust, millest sai osa umbes 10 000 külastajat. Reinholdi sõnutsi võttis tänavuste valimine komisjonil aega kolm-neli tundi ning see oli väga keeruline, halbu projekte ei olnud ja kahju oli sellest, et välja jäi väga häid ideid. Üks kaalukeeli oli, et raekojas ja kunstnike majas samal ajal olevad näitused suhestuksid omavahel ning kõik meediumid oleksid aasta jooksul esindatud. Parim tagasiside on olnud kunstnike enda rõõm, millega nad siit pärast näitust ära lähevad. Uuendus ootab tänavu ees "Pärnu kunstisuve" formaati ja vaatajateni jõuab koostööprojekt Tartu24 kultuuripealinna ning Tartu kunstimajaga. Kahe linna vahelise ekspressi esimene peatus on aprillis Tartus, mille raames viiakse "Pärnu kunstisuvi" Euroopa kultuuripealinna.