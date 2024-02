Astud julge sammu ja räägid suhtevägivallast. Mis saab edasi?

Ohvriabi

Ohvriabisse pöördumine ei kohusta millekski, ka oma nime ei pea ütlema. Ohvriabi töötaja esimene ülesanne on aru saada, mis olukorras inimene on, milline on mure, millist abi vaja on. Kõne võib jääda lihtsalt ärakuulamiseks, nõuandeks, aga on võimalus koos ohvriabi töötajaga teha konkreetne plaan, astumaks järgmisi samme.