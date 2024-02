Video ⟩ Värske alternatiiv-popmuusikaduo ilmutas esikloo

“See on üks helge sõnumiga lugu, mis mõtiskleb armastuse teemal,” lausus meloodia ja sõnade autor Rabi.

Debüütsingli järeltöötluse tegi Parve koos helikunstniku Kaur Kengiga. “Again and Again” muusikavideo filmis ja monteeris videograaf Kevin Kohjus.

“Video minimalistlik visuaal ja soojad toonid haakuvad muusikapala helgete nootidega, mille eesmärk on panna inimesi ära tundma ilusaid hetki elus. Meil kõigil on unistusi, mille täitumist ootame,” rääkis Rabi. “Meie koostöö on olnud väga inspireeriv, sest saan laulmise kõrval olla koos Rainiga instrumentalisti ja produtsendi rollis. Oleme leidnud oma saundi ja nüüd kirjutame-salvestame oma esimest albumit.”