Tihemetsas hukkus tulekahjus inimene

Häirekeskus sai 14. veebruaril kell 21.28 teate, et Saarde vallas Tihemetsa alevikus tuleb Asuvere tee kortermaja trepikojast suitsu. Kohale kiirustanud päästjaid ootas ees paksult suitsu täis teise korruse korter.

Suitsusukeldumise varustuses päästjad sisenesid korterisse ja leidsid voodist hukkunud mehe. Kuna neil oli teave, et samas korteris võib olla veel keegi, jätkasid nad otsinguid ja leidsid teise kannatanu, kelle kiirabi viis haiglasse.

Kell 22.27 said päästjad tulekahju kustutatud. Nad ventileerisid ruumid ja kontrollisid üle sama maja teised trepikojad.

Ruumides, kus tulekahju puhkes, olid suitsuandurid maha keeratud. Seda, miks põleng tekkis, Lääne päästekeskuse valvepressiesindaja teatel veel uuritakse. Küll mainis ta, et tavaliselt saavad niisugused tulekahjud alguse hooletust suitsetamisest. Traagilised on tagajärjed sageli siis, kui majas pole suitsuandureid või kui need pole töökorras.