Meljo Pruudel ⟩ Kes tasub meeste vaeva?

Teisest küljest saab tunda ainult kahetsust, et kogu aur on reporteril kulunud pankrotimenetluse kaela saanud peatöövõtja, tema partneri ja tellija ehk Tori vallavalitsuse vahelise jagelemise kirjeldamisele. Alltöövõtjad ja nende saatus tunduvad teisejärgulised olevat. Eriti veel, et vähemalt ühe vallaametniku arvates peavad nad raekoja renoveerimisel saadud töörõõmu eest vaat et pealegi maksma. Seda, mis Sindi raekoja renoveerimisel juhtus, pole vist mõtet mitmendat korda lahti kirjutada. Tasub vaid mainida, et üks peatöövõtjatest pankrotistus, pankrotiavaldus esitati ka allhankepartnerile. Teine peatöövõtja, aga tegemist oli ühispakkumisega, soovis alguses objektiga edasigi minna, akteerida tööd ja tasuda alltöövõtjatele. Kokkuvõtvalt lõpetas vald lepingu, jättes tühjad pihud nii neile kui peatöövõtjale. Siinkohal leidub kindlasti parastajaid: ise te ei olnud alltöövõtjatena ettenägelikud, kõik ju teavad, et need peatöövõtjad jäävad alati võlgu ja tegelikult oletegi ise kõiges süüdi. Oleks see kõik nii lihtne!