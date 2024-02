Irina Talviste ⟩ Maksuküüru kaotamine jätab töötegijale rohkem raha kätte

Eestis on juba mõnda aega ringelnud pahatahtlik kuulujutt, kuidas maksuküüru kaotamisest loobumisega saabuks justkui õnn meie õuele. Need, kes sellist juttu räägivad, ei ole endale kas asja selgeks teinud või võitlevad selle vastu, et töötegijatele, teiste seas õpetajatele, päästjatele ja politseinikele jääks oma töö eest rohkem raha kätte.

Alustuseks väike meeldetuletus, mis asi see maksuküür üldse on. 2018. aastal kehtestas Jüri Ratase esimene valitsus ülikeerulise, 6000 tuluastmega tulumaksusüsteemi. See nägi ette, et alates 1200eurosest kuusissetulekust hakkab inimesele eraldatud tulumaksuvaba miinimum iga teenitud euroga vähenema, jõudes 2100eurose palga juures nullini. Sisuliselt kehtestas see keskklassile lisamaksu, mida nimetataksegi maksuküüruks.