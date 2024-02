«Praeguse majandusolukorra valguses tundub, et koomale tõmmatakse igalt poolt mujalt, aga mitte puhkuse- ja elamusreiside arvelt,» märkis Go Traveli tootejuht Jane Laurisoo. Pärnu reisibüroostki osutati sellele, et majanduslangus ei ole reisikorraldajate tööd vähendanud. Jaanuaris avaldas If Kindlustus Eesti elanike seas tehtud uuringu tulemused, millest nähtub, et veerand valimisse kuulunud Eesti inimesi plaanib tänavu talvel välisriiki puhkama minna.