Postimees kirjutas, et Eesti-Läti korvpalliliiga tehniline komisjon määras Pärnu Sadama korvpalliklubile 1000 eurot trahvi, kuna peatreener Gert Kullamäe, kes on ühtlasi taskuhäälingu “Pihtas põhjas” üks autoritest, võttis 1. veebruari saates sõna kohtunike tegevuse kohta Pärnu Sadama ja BC Kalev/Cramo 30. jaanuari mängul. Pärnu kaotas 77:78. See oli äärmiselt pinev ja üliemotsionaalse lõpuga matš, aga nagu näha, siis asjaosalised, kes ilmselgelt teevad oma asja südamega ja sageli isegi ereda leegiga põledes, ei tohi sel teemal vabalt kõnelda, oma tundeelamuste väljendamisest rääkimata