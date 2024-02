Steven Ilves eesootavast Eesti Laulu finaalist: Külmavärinad tulid ikka peale

Konkursi võitja selgub kahe hääletusvooru tulemusena. Esimeses voorus lähevad arvesse nii žürii kui telefonihääletuse tulemused. Superfinaalis otsustab Eesti Laulu võitja telefonihääletus. “Just tegime proovi. Carlos paneb palju rõhku harjutamisele ja lavaliikumisele, ta käib iga päev Zoja Hertzi juures laulmas. Vaikselt hakkab kohale jõudma, et see asi on juba paari päeva pärast, aga tundub, et ta võtab seda rahulikumalt kui eelmisel aastal ja on enesekindlam. Carlosel oli bändist bassimängija puudu ja kuna ma pilli oskan mängida, siis ma mängin bassi,” jagas Ilves kiirel ajal hetkeemotsioone. Ilves meenutas, kuidas Ukaredal olnud mingi sisetunne, et kui juba saab, siis otse finaali, temal endal aga mingeid ootusi ei olnud. “Kuna olen kaks viimast aastat produtseerinud Eesti Laulu konkursile kolm-neli laulu, olen võtnud seda juba rahulikumalt, ma ei ajanud oma ootusi kõrgeks, kuigi Carlose lugu on päris hea. Poolfinaalis olid nii tugevad artistid nagu 5MIINUST või Ollie ja minul kadus korraks lootus ära, aga kui see (teade finaalipääsu kohta) välja öeldi, tulid ikka külmavärinad peale,” tõdes ta.