Tabati Pärnumaa kodudesse sissemurdmises kahtlustatav leedukas

Politseile olid võimalikud vargad mõne aja möödudes teada. Aga et tegu oli rahvusvahelise haardega varastega, võttis nende kohta tõendite ja info kogumine omajagu aega. «Kogukonna ootused politseile on kõrged. See näitab usaldust meie vastu ja me hindame seda väga. Eks mingil hetkel laekunud politsei pihta seetõttu kriitikat ja see on arusaadav, sest lühikese aja jooksul ühes piirkonnas korduvalt tegutsenud vargad riivasid inimeste turvatunnet,» nendib Raspel.

Varaste tuvastamiseks ja tabamiseks tegid politseinikud koostööd kolleegidega välisriikidest. Selle tulemusel peetigi vargustes kahtlustatav 41aastane Leedu kodanik Saksamaal kinni ja 13. veebruaril jõudis tagaotsitav mees Eestisse.