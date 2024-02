GALERII ⟩ Pärnu korvpallimeeskond sai pöörase nädala järel medalid kaela. Tiimi juht: Me ei taha, et meid suukorvistataks

“Jumal tänatud, et me selle mängu siiski kätte saime: iga medal, mis me Pärnule toome, on saavutus. Seda enam, et enne hooaega arvati, et meil pole mingitki varianti – isegi karikasarjas mitte. Meid on parasjagu materdatud: nüüd saime vähemalt väikse lohutuse nende suurte jamade vahele,” viitas tiimi juht Johan Kärp hiljutisele rahatrahvile, pärast seda, kui tema tiim oli Märjamaal karikavõistluste pronksimatšis alistanud lisaajal Viimsi.

Paikusel? Pärnus? Märjamaal!

Sadama "seikluste" alguspunktiks võib nimetada neljapäeva, kui selgus, et Eesti-Läti korvpalliliiga tehniline komisjon määras Pärnu klubile 1000 eurot trahvi, põhjuseks peatreener Gert Kullamäe väljaütlemised taskuhäälingu «Pihtas põhjas» 1. veebruari saates. Komisjoni otsuses oli kirjas, et Kullamäe kommentaarid kohtunike kohta olid iroonilised ja tehtud halvustaval moel. Peale selle selgus, et Pärnu satsil oli juba varem samal teemal hoiatus all, kui tiimi juht Johan Kärp rääkis mullu novembris siinkirjutajale ausalt, mida ta Riia Zelli kaotusmängu järel arbiitrite tööst arvas. Vähe sellest, et antud teema keris palavalt spordiajakirjanduses, tuli samal päeval, neljapäeva õhtul tegusid teha palliplatsil. Pärnu sõitis Eesti karikavõistluste poolfinaalis külla Tartule ja kaotas seal taaralinlastele kindlalt 55:70. “Alustame sellest, et tegelikult olime Tartu vastu ise platsil s*tad. Aga kaudselt mõjutas see [kohtunike] teema meid kindlasti – näen ju Gerdi pealtki, et ta elab seda üle väga tugevasti. See jättis raudselt oma jälje,” on Kärp veendunud. Kui varasematel aastatel korraldas korvpalliliit karikavõistluste