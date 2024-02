Tegemist on ägeda kärgperega: viis aastat abielus olnud Evelinil ja Arnel on üks ühine laps, eelmistest kooseludest on mõlemal kaks last. Leiva toob pereisa lauale ettevõtlusega, näiteks on tema see mees, kes seisab hea Pärnu jõulupuude toomise ja paigaldamise eest. Pereema on tugiisik kahele lapsele ja suviti lastelaagris juhendaja. Evelin ja Arne on seiklus- ja õpijanulised inimesed, kelle meelest võidavad õpilasvahetusest kõik pooled: nii koduukse avanud pere kui võõrsilt tulnud noor. Pereisa on näiteks tänu vahetusõpilastele saanud suhu inglise keele. Samuti võib hea keeleoskusega hoobelda kaheksa-aastane pere noorim liige Laura.