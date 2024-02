GALERII ⟩ Pärnu sai uue ja hädavajaliku kettagolfipargi

Margo Peters on siinses klubis justkui Hunt Kriimsilm, kes teeb kõike: eestvedaja vaatab, et klubi toimiks, korraldab võistlusi, juhendab vajadusel nooremaid ja kulutab oma vabast tahtest sadu tunde, et uus mängupaik ikka tasemel saaks. Ja kui siis miski ime läbi veel aega üle jääb, võtab isegi ketta kätte.