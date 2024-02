Erakool pani kellad tiksuma ja kinkis Pärnule kontserdi

Aeg on see, mille kulgu me peatada ei saa. Ikka tikk-takk, tikk-takk … Poolsada tillukest ja suurt laua-, äratus- ja seinakella ilmestasid Nooruse majas vabariigi 106. aastapäevale pühendatud kontserti «Aeg», mille andsid Jana Tringi erakooli laulustuudio solistid ja koorid. Pühendumisega, vahetult ja südamlikult, nagu eelnenud tosinal aastalgi, mil erakool kingib kodumaa tähtpäeva eel Eesti Vabariigi sünnilinnas Pärnus kuulajatele kontserdi, mis algab hümniga.