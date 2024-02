Timmo Jeretit ootas Tai Ironmani finišis «võidupreemia»: Pidin veel kaheks tunniks trenni minema!

Äärmuslikud olud

Nüüdseks, veebruari keskpaigaks on Jeret põhja ladunud umbes kolm kuud. Selle aja sisse on jäänud kaks Hispaania laagrit: üks novembri lõpust jõuludeni ja teine sealsamas Vahemere rannikul Benidormis uuest aastast jaanuari lõpuni. «Üritan talvel Eestis olemise aega minimeerida, et kogu aeg heades tingimustes treenida,» selgitas Jeret. Siis tuli üks rahulikum – keskmiselt kolm tundi trenni päevas – kodulinnanädal ja oligi aeg seada suund Taisse esimesele aja peale võistlusele, et hinnata vormi. Ta ei teinud Bangsaeni mõõduvõtuks eriettevalmistust, vaid läks sinna tugeva treeningtsükli pealt. Aasiasse lendas vaid spordile pühenduv mees kaks nädalat enne starti, et karmi kliimaga harjuda. Lennukist välja astudes lendas pärnakale kohe pahvakas kuuma ja niisket õhku näkku – temperatuur küündis üle 30 kraadi ja õhuniiskus meeletu. «Kogu aeg on selline tunne, nagu hingaks vett sisse,» seletas suvepealinlane esmaspäeval ehk vähem kui ööpäev pärast finišijoone ületamist. «Esimesed viis päeva oli ikka täiesti kohutav, vahe muu maailmaga oli üüratu: oli võimatu teha trenni sellise tempoga, nagu olen kogu aeg teinud. Pärast viit-kuut päeva tuli esimene mini-aklimatiseerumine, kui sain treeningutel natuke tempot tõsta. Nendes oludes võistelda … ekstreemne!» Kui kliima ja tunduvalt suurem vedelikutarbimine välja jätta, ei saanud Jeret treeningutingimuste üle nuriseda: näiteks leidis ta endale sellise 100kilomeetrise ja sileda rattaraja, kus autosid peaaegu ei sõitnudki. Küll tuli iga poole tunni tagant poepause teha, et vett hankida ja seda liitrite kaupa pähe kallata.