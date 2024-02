Linn toetab kõige suurema summaga valgusteatrit ÖÖvalgel ja Pärnu kirjandusfestivali

Kultuurisündmustest sai kõige suurema toetuse ehk 50 000 eurot vabaühenduse Öövalgel korraldatav valgusteatrifestival ÖÖvalgel. Sellele järgnesid mittetulundusühingu Pihlakse organiseeritud Pärnu kirjandusfestival 25 000 ja Eesti Kontserdi korraldatavad Pärnu ooperipäevad 10 000 euroga. “Mida suurema sündmuse sa teed, seda suuremad on sinu kulud ja sealt tulebki see piir kuskiltmaalt ette, kui suureks saab üritus minna. Meie näeme, et me saame alati minna suuremaks ja seepärast ei saa me öelda, milline summa on piisav. See on toetusmäär, millega saaksime hakkama sellises mahus, millest allapoole me minna ei taha,” arvutas festivali ÖÖvalgel eestvedaja Argo Valdmaa. “Selle järgi oli meie taotlus ka tehtud. Väiksemana ei oleks see enam see festival.”