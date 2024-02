Puudu olid vaid mulla ja kulu lõhn ning kaugusest kaikuvad sookurgede trompetihelid ja põldlõokeste trillerdamine. Eemalt kostis peale jõuliselt praksuva jää siiski üht teist kevadlaulu: värbkaku õrna vilistamist. Arvata on, et kakud või rahvakeeli öökullid, muutuvad nüüd õhtuhämaruses ja ööpimeduses aina häälekamaks. See harjumatu ja kummaline vaatepilt, millega sel õhtul silmitsi seisin, on meelitanud mind pea iga päev kiikama ilmaprognoosi lootuses, et pisutki talvisemad olud meile nädalaks–kaheks siiski naaseksid.