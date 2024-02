2022. aasta veebruaris otsustas Pärnu linnavolikogu müüa Toomas Kivimägile turuhinnaga ehk 134 000 euro eest 663ruutmeetrise linnamaa tüki, kuhu nüüdne riigikogu aseesimees 2001. aastal oma kodu ehitas. Pärnu volikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) kümme liiget polnud volikogu otsusega päri ja vaidlustasid selle kohtus sooviga tühistada maa müük Kivimägile.

Kohus ei andnud kaebajatele esialgset õiguskaitset ega tühistanud volikogu otsustki. Tallinna halduskohus leidis, et EKRE volinikel puudub kaebeõigus. Kohus ei tuvastanud, et kaebajad oleksid enne kohtumenetlust väljendanud huvi Tulbi 16 kinnistu ise omandada. Nende väidetav huvi kinnistu vastu hinnati hüpoteetiliseks. Kohus viitas veel riigikohtu seisukohale teises samalaadses vaidluses: õigeks ei saa pidada olukorda, kus volikogu liige pöördub kohtusse, vaidlustamaks volikogu otsust, millega ta nõus ei ole. Volikogu liige on asja otsustanud organi liige, seega samuti otsustajate hulgas, seega on tal avaramad võimalused otsustusprotsessi sekkuda.

Esimese astme kohus jättis solidaarselt EKRE volinike kanda kohtukulud, millest Pärnu linnale tuli neil hüvitada 29 eurot ja Toomas Kivimägile 6639 euro suurune menetluskulu, kuigi koguni kolm õigusnõustajat appi palganud Kivimägi taotles hulga suurema summa, 8500 euro hüvitamist.