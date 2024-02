Kolumn ⟩ PÕS Eestile ei passi

Hiljuti aasta arvamusliidriks valitud Rainer Saks sõnas tiitli vastuvõtmise järel peetud tänukõnes muu seas, et Eestis tuleb teha õigeid asju ja nii kogu aeg. See oli siis mõeldud rahu-sõja kontekstis. Aga see kehtib laiemaltki. Õnnekombel ei lahene ühiskondlik-poliitilised vastuolud, õnnega pooleks ei parane majanduselu, eestimaalaste heaolu ja turvatunne pole õnneasi. Nondeski valdkondades tuleb tegutseda.

Nende kahe arvamusliidri sõnadest ja pidades meeles, et ilma rahvata pole riiki – riik, see olemegi meie –, saan kodumaale sünnipäevasooviks kokku: «Eesti inimesed, tehke iga päev õigeid ja häid asju!».

Presidendil on privileeg pidada vabariigi aastapäeval kõne. Tema soovid jõuavad tuhandete eestimaalaste kõrvu. Minulgi on siin teksti avaldades võimalus oma mõtteid paljudega jagada. Kuhu peaks kirjutama või kellele ütlema oma soovid need, kel sõnavõtuks, arvamusartikliks võimalusi pole? Presidendi lossi ette Tallinnas Kadriorus pandi üles õnnitlustahvel. See täitub kiiresti. Ma pakun, et samalaadsed sooviseinad võiks Kadriorust lähetada mujalegi Eestisse. Teine, juba tavapäraseks saanud viis on kodumaad meeles pidada, postitades kiluleiva pildi sotsiaalmeediasse.