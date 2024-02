Lauri Luur ⟩ Sindi raekojast avatult ja ausalt

Kohalik omavalitsus on kohustatud järgima riigihangete seadust ja tagama, et ehitustööde tellimisel lähtutakse seadusega sätestatud tingimustest. Sellest tulenevalt ei ole vald hankijana vaba valima, kellega leping sõlmida. Tori vallavalitsus sõlmis ligemale aasta tagasi Sindi raekoja ehitustööde töövõtulepingu Eviko ASi ja Verde Ehituskonsult OÜga. Esiti oli tööde valmimise tähtaeg 2. märts 2024, kuid eri lisatööde tõttu pikenes see 1. aprillini. Algul plaanipäraselt kulgenud ehitustööde puhul hakkasid esimesed ohumärgid ilmnema mullu sügisel, kui meedias ilmusid lood Eviko pankrotiavalduse kohta. Selle peale kinnitas Verde Ehituskonsult vallale, et ta oleks valmis ise töid jätkama. See sobis meile, sest pooleli objektile uut ehitajat leida olnuks äärmiselt keeruline. Üsna pea aga hakkasid valla poole pöörduma alltöövõtjate alltöövõtjad, kes kurtsid, et neil on objektil tehtud tööde eest raha saamata. Samuti oli intsident, kus alltöövõtja demonteeris juba paigaldatud küttesüsteemi osad ja viis need ära. Hiljem sai vald teada, et peatöövõtja esitas selle alltöövõtja kohta avalduse politseile.