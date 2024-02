Klassikaga ei pane pidupäeval mingil juhul puusse

Nii arvab Thea-Mai Lippu, kes koos abilistega on katnud suupistelaudu Pärnu väärikate ülikooli üritustel ja näinud vaeva, et kodustelgi kokkusaamistel lauale head ja paremat saaks.

«Minu soovitus vabariigi aastapäeva lauale on väga lihtne: kiluleib munaga, kartulisalat, seenesalatikorvike, soolasiiaga sai, väike sült, koha valges marinaadis, liha marinaadis, võileivatort singiga, miks mitte singirullid juustuga ja täidetud munad,» loetleb Lippu suupisteid ja toekamaidki toite, mida tema 24. veebruaril kodus lauale paneks.

«Aastapäevalauale võiks teha väga palju asju, aga mulle meeldivad need,» selgitas Lippu oma valikut. «Kõik need on Eesti toidud ja kohalikust toorainest. Eesti toit on ju kõige parem.»