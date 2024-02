Rait Maruste ⟩ Kaks Pätsi ja Vene poliitiline tööriistakast

On üldistes huvides, et vaataksime ja käsitleksime oma ajalugu ausalt kogu tema ilus, vähem ilusas ja lausa valusas. Rahvusromantilises mälus, igatsuses ja uhkuses oleme kippunud nägema oma ajalugu ja selles toiminud isikuid heas valguses. See on loomulik ja mõistetav, omariiklust toetav ja väärtustav. Kuid objektiivsuse ja kriitikameele eiramine võib olla ka andestamatult lühinägelik, ja eksitav, eriti meie riikluse kujundamist ja praegust rahvusvahelist olukorda arvestades.