Lehkav maapind tõrjub mudilased õpetajatega lasteaia hoovist kergliiklusteele jalutama

Kuna pole olnud teada, millega täpselt tegu, on palutud õpetajatel ja vanematel lastega õuealal mitte viibida ka ohutuse pärast.



Nagu avaldas Tori vallavalitsuse kommunikatsiooninõunik Kati Saagim, on Tori valla eri piirkondades ja mujalgi Eestis märgatud, et maapinnale on tekkinud pruunikad laigud, millel on väga ebameeldiv lõhn. “Toris on selliseid laike nähtud haljasaladel, erahoovides, aga ka Tammiste lasteaias-algkoolis ja selle ümbruses,” avaldas Saagim.



Pärnu Postimeheni on jõudnud teave samalaadse olukorra kohta Tori vallas Eametsa külas eramu hoovis, kus inimene avastas, et pärast riiete kokkupuudet maaga jäi neile külge tugev virtsahais.



Tammiste lasteaia hoovis on tekkinud maapinnale pruunikad laigud ja tunda on väga ebameeldivat lehka. Foto: Tori vallavalitsus





Tammiste lasteaias-algkoolis on Saagimi jutu järgi haisuprobleem vahelduva eduga esinenud selle kuu algusest ehk ajast, kui ilm sulale läks. “Vahepeal, külmemate ilmade ajal, probleem jälle kadus, aga tekkis taas eelmise nädala lõpus, mil maapind sulama hakkas,” täpsustas ta.



Vallavalitsuse kõneisiku sõnutsi on Tammiste lasteaia-algkooli alal leviva halva lõhna tekkepõhjusi otsitud juba mitu nädalat. Kohal on käinud eri asutuste esindajad ja lehkavalt maapinnalt on võetud proove. Eile, 22. veebruaril saabusid analüüsitulemused. Selgus, et tegu on loodusliku orgaanilise protsessiga, mille tõttu levib ebameeldiv lõhn nii õppeasutuse hoovialal kui ümbruskonnas.



