Kunagisele Tammiste vibustaadionile tohib peagi seni lubatust natuke rohkem ehitada

Taamal paistab Papiniidu sild, mis tulevikus viiks elurajoonist üle jõe ligemale kilomeetri kaugusele Rail Balticu Pärnu reisiterminali. See tooks Tallinna Pärnu äärelinna elamukvartalile 40minutise sõidu kaugusele.

MTÜ Eesti Spordiselts Põhjakotkas ponnistas pea kümme aastat selle nimel, et Pärnusse Tammiste teele kunagisele vibustaadionile saaks elurajooni rajada, misjärel müüs maalapi väärindatuna ehk uue detailplaneeringuga edasi. Paari aasta eest maa soetanud kinnisvaraarendaja ostis kinnistu, kuna ta nägi sellel paigal äärmiselt suurt potentsiaali, aga sedastas juba toona, et nendel tingimustel, mille spordiselts välja ajas, pole sinna küll mõtet midagi ehitada: see ei tasu end ära.