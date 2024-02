«Sain aru, et minu roll Kaitseliidu üksuses on ammendunud, olin staabi tagalakompanii siderühma jaoülem ja sõjaaja ametikohal nagu ka minu abikaasa Bjorn, kes töötab kaitseväes, mõtlesin Ukraina sõja puhkemise uudise järel, et minule kui kahe väikese lapse emale jääb tagala. Kirjutasin samal päeval Naiskodukaitsesse astumise avalduse,» räägib Paula, kes nüüd on abikaasaga ühe perenimega Haruoja ja töötab Tori lasteaia direktorina.