Andres Metsoja ⟩ Linna ja maa ebavõrdsuse suurenemine on ilmne

Viimase 106 aastaga on maailm jäänud väiksemaks. Tehnoloogia areng tähendab, et tuhande kilomeetri kaugusel toimuv on meil kõigil peopeal tajutav. Seetõttu tunneme me praegugi end ebakindlalt. Eks ka seetõttu, et ukrainlased võitlevad oma tuleviku eest sellesama vaenlasega, kelle meie pidime vabaduse nimel alistama. Selle tunde eest ei tasu peituda, vaid see peab olema motivaatoriks.